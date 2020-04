Coronavirus, salgono a 2120 casi in Abruzzo Sono 190 le persone guarite (Di sabato 11 aprile 2020) L'Aquila - salgono a 2.120 in Abruzzo i casi di Coronavirus: 106 quelli nuovi emersi dagli ultimi test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. Otto i decessi più recenti: il bilancio arriva a 206. Rispetto a ieri si registra un aumento di 106 casi, su un totale di 1101 tamponi (9,6 per cento di positivi sul totale). Ieri i positivi erano stati 83 su un totale di 833 tamponi analizzati (10 per cento). Nel numero dei casi positivi Sono compresi anche 206 pazienti deceduti. Del totale dei pazienti, 315 Sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 54 in terapia intensiva, mentre gli altri 1355 Sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Le persone guarite Sono 190: 157 pazienti da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al ... Leggi su abruzzo24ore.tv Francia - coronavirus : 762 decessi in un giorno - le vittime salgono a 15.729

Sondrio, 15 aprile 2020 - La Procura di Sondrio ha aperto un’indagine, a carico di ignoti, per epidemia colposa, in r ...

Nel caso il Covid-19 sidimostrasse più resistente del previsto la recessione potrebbe essere del ... 17,5% nel 2021. In Grecia ladisoccupazione rischia di salire al 22,3%, in Portogallo a quasi il 14% ...

