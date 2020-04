Coronavirus, pranzo collettivo sul terrazzo ma arriva un elicottero dei Carabinieri a controllare: 5 persone in fuga [VIDEO] (Di sabato 11 aprile 2020) I Carabinieri hanno interrotto il pranzo di 5 persone riunite in un terrazzo di una palazzina di Bisceglie. I controlli per l’emergenza Coronavirus sono serrati e in questo caso il “pranzo proibito” è stato sventato grazie all’impiego di un elicottero. All’avvicinarsi del mezzo, gli interessati sono scappati via ma sono in corso le indagini per identificarli, perché è presumibile che non appartenessero allo stesso nucleo familiare e non avessero alcuna giustificazione per stare insieme. I controlli con gli elicotteri si intensificheranno a Pasqua e Pasquetta, considerato che l’attività informativa degli investigatori ha consentito di appurare che in alcuni quartieri della città sono state organizzate molte tavolate sui terrazzi condominiali. pranzo collettivo sul terrazzo ma arriva un elicottero dei Carabinieri ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Bari - Decaro telefona all’anziano che è stato multato perché stava andando a pranzo dalla figlia e gli dice : “Non dovevo comportarmi così”

Coronavirus Bari - l’Avvocato Michele Laforgia a proposito dell’anziano multato perché andava a pranzo a casa della figlia “Non è per colpa della “gente” che ci troviamo nei guai ma di chi aveva la responsabilità di pensarci prima”

Il pranzo pasquale in tempo di coronavirus - con paccheri - agnello e cassatina al cioccolato (Di sabato 11 aprile 2020) Ihanno interrotto ildi 5 persone riunite in undi una palazzina di Bisceglie. I controlli per l’emergenzasono serrati e in questo caso il “proibito” è stato sventato grazie all’impiego di un. All’avvicinarsi del mezzo, gli interessati sono scappati via ma sono in corso le indagini per identificarli, perché è presumibile che non appartenessero allo stesso nucleo familiare e non avessero alcuna giustificazione per stare insieme. I controlli con gli elicotteri si intensificheranno a Pasqua e Pasquetta, considerato che l’attività informativa degli investigatori ha consentito di appurare che in alcuni quartieri della città sono state organizzate molte tavolate sui terrazzi condominiali.sulmaundei...

SalvatoreBelliz : RT @maurorizzi_mr: Controlli in elicottero “sventano” un pranzo. Le forze dell’ordine stanno dimostrando un controllo del territorio incre… - silviabl1975 : RT @maurorizzi_mr: Controlli in elicottero “sventano” un pranzo. Le forze dell’ordine stanno dimostrando un controllo del territorio incre… - beppebalestro : RT @maurorizzi_mr: Controlli in elicottero “sventano” un pranzo. Le forze dell’ordine stanno dimostrando un controllo del territorio incre… - Valeri0_Valeri0 : RT @PGreco_: Finirà in guerra civile. - Sercit1 : RT @maurorizzi_mr: Controlli in elicottero “sventano” un pranzo. Le forze dell’ordine stanno dimostrando un controllo del territorio incre… -