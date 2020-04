CORONAVIRUS FRANCIA | 13 197 MORTI 25mila persone guarite | attesa per discorso Macron

LaStampa : Italia, Francia, Spagna, Germania e Olanda hanno negoziato una bozza di compromesso. - Adnkronos : #Coronavirus, #Macron parlerà alla Francia lunedì alle 20.02 - Fontana3Lorenzo : Un accordo Germania Francia sul Mes? Diciamo No! Non svendiamo il nostro Paese! #StopMes - news_report24 : #coronavirus ULTIM'ORA: i casi in Europa, - Spagna 161'852 (16'353 morti) - Italia 152'271 (19'468) - Francia 129'… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Francia, 643 morti nelle ultime 24 ore, 353 negli ospedale, 290 negli ospizi -

CORONAVIRUS FRANCIA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS FRANCIA