Bergamo | 10 258 positivi | +107 in 24h «Positivi in quarantena fino al 3 maggio»

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 10.258. Rispetto a ieri, la crescita è di 107 unità. «Sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 ...

I numeri di sabato, diffusi da Regione Lombardia, dicono di contagi tutto sommato stabili nel Bresciano, in linea con i giorni precedenti: Bergamo + 107 (venerdì 108) totale 10.258; Brescia + 230 ...

