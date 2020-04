Coronavirus | report Iss | l'età media delle vittime è 78 | 5 anni

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? #Province: ogni amministrazione regionale fa di testa sua ? #Coronavirus: la guerra… - RegioneER : CORONAVIRUS: ecco le principali infografiche presentate e analizzate oggi dal commissario Sergio Venturi durante la… - reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - SassiLive : +++L’OPPOSIZIONE BATTE LA MAGGIORANZA, NON PASSA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 NEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA… - Monia_Podda : RT @ilfattoblog: TEST DI MASSA 'È singolare che il report sulla Fase 2 non contenga indicazioni su test di massa e tracciamento aggressivo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report

la Repubblica

Un intero giorno senza aver contato vittime avvicina la Campania alla proiezione dell’Osservatorio nazionale sulla Salute che fissa al prossimo 9 maggio il D-day del contagio zero. Ma è tutto il Sud a ...A una settimana dall’avvio dei test sierologici in Bergamasca, l’Agenzia di Tutela della Salute rende noti gli esiti dei primi prelievi ematici che hanno riguardato, come da indicazioni di Regione Lom ...