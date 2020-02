Infortunio Handanovic, lo sloveno si allena: ecco la situazione (Di venerdì 28 febbraio 2020) Infortunio Handanovic, lo sloveno si allena con la palla. Il giocatore stringe i denti, la decisione verrà presa nei prossimi giorni Samir Handanovic vuole assolutamente esserci. Il portiere sloveno si sta allenando in questo momento con la palla, l’obiettivo è quello di capire se la mano non darà problemi al momento della parata. Come riportato da Sky Sport, il capitano nerazzurro vuole tornare proprio nel match contro la Juventus: la decisione spetterà al giocatore e allo staff medico, nelle prossime ore ci sarà la decisione definitiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

