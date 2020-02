Alpe di Siusi, bambino di sei anni cade dallo slittino: è in fin di vita (Di venerdì 28 febbraio 2020) Il bambino lituano di 6 anni si sarebbe gravemente ferito scendendo con lo slittino, uscendo dalla pista. Trasportato all'ospedale di Bolzano in elisoccorso, or lotta per la vita. I carabinieri ora stanno cercando di ricostruire l'accaduto e cercare di capire come possa essere avvenuto un tale incidente. Leggi su fanpage

