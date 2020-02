Sci alpino, Mikaela Shiffrin verso il forfait anche a Kranjska Gora? Rientro ancora incerto (Di martedì 11 febbraio 2020) Sono passati otto giorni dal momento dell’annuncio ufficiale da parte di Mikaela Shiffrin della morte del padre Jeff, scomparso all’età di 65 anni in seguito ad un incidente domestico avvenuto in Colorado. La fenomenale sciatrice americana, che si trovava in Europa insieme alla madre Eileen e al fratello Taylor, è volata oltreoceano per raggiungere il padre in ospedale insieme al resto della famiglia prima del decesso. Da quel momento, Mikaela è tornata sui social nella giornata di ieri per postare un video di 101 secondi in memoria del padre defunto e per ringraziare tutti i fan per il sostegno. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe poco probabile un Rientro alle gare di Mikaela almeno nella prossima tappa slovena di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, in cui sabato e domenica sono in programma un gigante ed uno slalom speciale. Più realistica una eventuale presenza a Crans ... oasport

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - sportface2016 : Niente allenamento di discesa oggi a #Saalbach -