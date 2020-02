Ruvo di Puglia, attentato esplosivo contro l’auto di un carabiniere. Fortunatamente non c’è nessun ferito (Di martedì 11 febbraio 2020) Bomba collocata sotto l’auto privata di un carabiniere a Ruvo di Puglia. In corso le indagini, si tratta del terzo attentato contro i carabinieri della zona nell’ultimo anno. Questa notte a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, è avvenuto un vile atto intimidatorio ai danni di un carabiniere. Ignoti hanno posto una bomba artigianale … L'articolo Ruvo di Puglia, attentato esplosivo contro l’auto di un carabiniere. Fortunatamente non c’è nessun ferito NewNotizie.it. newnotizie

