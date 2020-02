Novak Djokovic: l’eterno terzo incomodo che insegue Federer e Nadal (Di martedì 11 febbraio 2020) Novak Djokovic: l’eterno terzo incomodo che insegue Federer e Nadal Novak Djokovic: l’eterno terzo incomodo. Nella giornata del 7 febbraio si è svolto un incontro amichevole fra Roger Federer e Rafa Nadal in Sudafrica per raccogliere fondi per l’associazione umanitaria dello svizzero. Oltre cinquantamila spettatori a seguire la partita tra i due tennisti più famosi della storia di questo sport. Tutto bello, ma in ciò emerge uno sconfitto: Novak Djokovic.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI ANCHE: Chi è Marco Cecchinato: guadagni del tennista e carriera professionistica Novak Djokovic: perché il pubblico non lo ama? Novak Djokovic è un autentico fenomeno: ha vinto 17 Slam, ha la risposta e il rovescio migliori della storia del tennis, ha una mentalità e un fisico di ferro, è un grande professionista ed è pure simpatico. Eppure, ogni volta che si ... termometropolitico

