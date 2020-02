Napoli, Tram Linea 1: servizio sospeso due volte nel giro di poche ore (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Giornata da dimenticare per i Tram a Napoli: il servizio della Linea 1 è stato sospeso per due volte. Un primo intoppo alla normale circolazione si è avuto a partire dalle 8.00 di stamattina, in via Vespucci. Sospensione che sembrava essere stata risolta dal tempestivo intervento dei tecnici. Un’ora dopo il ripristino però, a causa di un guasto sulla rete aerea, c’è stato un secondo stop alla circolazione. L’Anm, per limitare il disagio che ha coinvolto numerosi pendolari, ha attivato un bus sostitutivo che potesse ricoprire lo stesso percorso. L'articolo Napoli, Tram Linea 1: servizio sospeso due volte nel giro di poche ore proviene da Anteprima24.it. anteprima24

