Muore Calogero Gliozzo: guarì dal cancro grazie ad una raccolta fondi (Di martedì 11 febbraio 2020) Il 27enne siciliano era volato in Israele per sottoporsi ad una cura sperimentale, dopo la guarigione il cancro era inaspettatamente tornato. Era stato il protagonista di un incredibile raccolta fondi: aveva chiesto aiuto per sottoporsi ad una cura sperimentale in Israele e, come spesso accade, la rete aveva risposto. Lui aveva esaudito il suo sogno … L'articolo Muore Calogero Gliozzo: guarì dal cancro grazie ad una raccolta fondi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomblog : Il linfoma più forte della speranza muore a 27 anni Calogero Gliozzo - #linfoma #forte #della #speranza -