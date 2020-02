Lanciata con successo la sonda Esa Solar Orbiter (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo un lancio perfetto dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida, la sonda Esa "Solar Orbiter" è in viaggio verso il Sole. O meglio, verso un'orbita fortemente ellittica con periodo di 180 giorni che, dopo un viaggio di circa 2 anni la porterà - nel punto più vicino - ad appena 42 milioni di Km dalla nostra stella; circa 1/3 della distanza Terra/Sole, più vicino di quanto sia Mercurio. Clementina Sasso, portavoce Esa per la missione Solar Orbiter."Svelerà il legame tra il Sole e l'Eliosfera che è la grande bolla di plasma in cui tutto il sistema Solare è immerso - ha spiegato - grazie agli strumenti sulla sonda e i telescopi che invece guardano la superficie Solare riusciremo a fare il legame di questo plasma che parte dal sole e arriva allo spacecraft". Solar Orbiter, realizzata con la Nasa e il contributo di diversi Paesi tra cui l'Italia, è la prima delle missioni M (Medium) ... ilfogliettone

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: La sonda #SolarOrbiter, frutto della cooperazione #Esa - #Nasa è stata lanciata con successo. Tutti i dettagli sulla tecn… - Ioeyibo : RT @YIBO_ITALIA: {Agg. Weibo ?????- 200210} TRAD: Eastday x Bilibili insieme a Yibo nella lotta contro l'epidemia. La campagna sarà lancia… -