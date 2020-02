Imparare a gestire la solitudine significa imparare ad ascoltarsi (Di martedì 11 febbraio 2020) Mi sento sola. Quando sono solo mi sento triste. Mi sento solo anche quando sono con gli altri. Non mi sento abbastanza amato dagli amici e da chi mi circonda. Ho paura che rimarrò sola nella vita. Sentirsi soli è una brutta sensazione: è come un vuoto che sta in mezzo tra il cuore e lo stomaco e che sta sempre lì, nonostante tutti gli sforzi che facciamo per riempirlo di persone e di cose. Il fatto è che quando siamo soli siamo inevitabilmente a tu per tu con i nostri pensieri e le nostre emozioni, una cosa che normalmente cerchiamo di evitare. Ma la solitudine è proprio questo: un momento in cui entriamo in contatto con noi stessi. E che dovremmo usare per capirci meglio. SOFFRIRE LA solitudine significa CHE CI MANCA IL CONTATTO CON NOI STESSI Non riusciamo a sopportare la solitudine perché ci lascia da soli con i nostri pensieri, che cerchiamo di soffocare il più possibile con il ... vanityfair

