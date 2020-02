Ilona Staller, attacco a Salvini e Di Maio sul taglio dei vitalizi (Di martedì 11 febbraio 2020) È una Ilona Staller senza filtri quella che ha parlato con i giornalisti alla Camera, spaziando dal tema dei vitalizi fino alla sua presenza in Rai. L’ex pornostar è tra i politici colpiti dal taglio dei vitalizi voluto dal M5S. La protesta per il ripristino dei vitalizi ai senatori Secondo quanto riporta l’Adnkronos, Ilona Staller in arte Cicciolina si è presentata nel transatlantico della Camera per dire la sua sul tanto criticato taglio dei vitalizi. Nel prossimo fine settimana però è in programma una protesta a guida M5S contro i senatori e la Commissione che sta ripristinando i vitalizi ai senatori.Una misura che non sembra convincere neppure Ilona Staller, eletta nel 1987 con il Partito Radicale e quindi beneficiaria del vitalizio: “Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi... gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è ... thesocialpost

dellorco85 : Dare circa 700 euro ai poveri sarebbe un 'inutile sussidio', ma circa 3000 euro mensili a Ilona Staller o Antonio R… - MariaAversano1 : RT @dellorco85: Dare circa 700 euro ai poveri sarebbe un 'inutile sussidio', ma circa 3000 euro mensili a Ilona Staller o Antonio Razzi inv… - TweetNotizie : Ilona Staller, vitalizio tagliato: «Da 3mila a mille euro al mese. Forse vado via dall'Italia» -