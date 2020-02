Ha sempre desiderato di avere un figlio ma nasce una femminuccia, padre la vende per 5 mila euro (Di martedì 11 febbraio 2020) Un figlio è sempre un figlio qualsiasi colore abbia e di qualsiasi sesso nasca. Ma un uomo evidentemente non la pensava nello stesso modo. Aveva sempre desiderato di avere un erede ed era contento che la moglie era in dolce attesa. La coppia non aveva voluto sapere il sesso del pargolo ma al momento della nascita scoprirono che era una bellissima femminuccia. Il padre rimase malissimo perchè il suo desiderio non era stato esaudito e decise di compiere un gesto atroce. vendette per 5 mila euro la figlia di soli 10 giorni a un’altra coppia . L’uomo era un giovane cinese e decise di dire alla moglie che la piccola era morta in un incidente stradale. La moglie dell’uomo credette al marito. Ma a capire che c’era qualcosa che non andava nella storia dell’uomo fu sua madre che denunciò l’accaduto alle autorità competenti. La Polizia iniziò a indagare e capì che l’uomo ... baritalianews

