Greta Thunberg, la BBC sviluppa una docu-serie (Di martedì 11 febbraio 2020) È in arrivo una serie tv su Greta Thunberg, la giovanissima paladina dell'ambiente. L'annuncio arriva dalla BBC Studios, che la produce; secondo le prima indiscrezioni, il progetto seguirà la crociata di Greta, ma darà uno sguardo anche sulla vita privata della giovane attivista, tra momenti di relax da adolescente e altri di «backstage», mentre prepara i suoi discorsi pubblici. Mentre non si conoscono i dettagli riguardo il numero di episodi e la possibile data della messa in onda, è stato reso noto che i BBC Studios si appoggeranno alla loro divisione scientifica per ottimizzare la parte delle puntate che comprenderanno interviste a esperti per discutere e spiegare i dati scientifici da cui si muove Greta. Il produttore esecutivo della docu-serie Rob Liddell ha dichiarato: «Avere la possibilità di fare questo con Greta ... gqitalia

