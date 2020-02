Grande Fratello VIP, il fratello di Pago nella casa “se lei veramente ti ama ti aspetta fuori” (Di martedì 11 febbraio 2020) nella decima puntata del Grande fratello VIP andata in onda lunedi 11 febbraio, Pago e Serena hanno dovuto affrontare un momento delicato. Il fratello di Pago, infatti, è entrato in casa per parlare con il cantautore mettendolo in guardia. Da quando è entrata la compagna lui non è più lo stesso. L’ingresso a sorpresa di Pedro al Grande fratello VIP, manca Miriana Trevisan Non se lo aspettava proprio nessuno che Pedro, il fratello di Pago, sarebbe entrato in casa per parlare col fratello. Lo stesso Signorini, infatti, aveva anticipato che ad entrare in casa per parlare con Pago sarebbe stata, invece, l’ex compagna e moglie di suo figlio, Miriana Trevisan. Per un imprevisto, cui lo stesso conduttore ha fatto riferimento prima del collegamento con la casa del Grande fratello VIP, la donna non era potuta intervenire. L’intervento di Miriana, però, non è saltato ma è stato ... kontrokultura

