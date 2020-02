Giornata mondiale del malato, la Chiesa in ospedale. Sepe, visita al Cto e messa a Capodimonte (Di martedì 11 febbraio 2020) Nello spirito della Giornata del malato, il Cardinale Crescenzio Sepe si raca in mattinata in visita agli ammalati e al personale sanitario dell’ospedale Cto (viale Colli Aminei), dove verrà accolto dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi, Cotugno, Cto), Maurizio Di Mauro, dal Direttore del Presidio, Cosimo Maiorino e dal Cappellano don Mario dell’Aquila. Sempre stamane il Vescovo Ausiliare Monsignor Lucio Lemmo si reca all’ospedale Loreto Mare, mentre l’altro Vescovo Ausiliare, monsignor Gennaro Acampa, sarà nei prossimi giorni all’ospedale dei Camilliani a Casoria. Una solenne Celebrazione Eucaristica, fa sapere ancora la Curia, “sarà presieduta dal Cardinale Arcivescovo domani stasera, alle ore 18.30 presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte, presenti cappellani, dirigenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, medici, personale ... ildenaro

