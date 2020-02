Fabio Cannavaro: “Vi spiego il vero problema della Juve. Messi in Serie A? Siamo indietro”. E sul coronavirus… (Di martedì 11 febbraio 2020) Ha giocato con Napoli, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid e Al Ahli Dubai. Da calciatore ha vinto: 1 Coppa Uefa, 2 campionati spagnoli e 1 Supercoppa di Spagna, 1 Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia. In Nazionale sono arrivati due Europei Under 21 e soprattutto il Mondiale del 2006, anno in cui vinse anche il Pallone d’Oro. Stiamo parlando, ovviamente, di Fabio Cannavaro che, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, ha trattato diversi temi. In primis la lotta a tre per lo scudetto, analizzando in particolare le difficoltà della Juventus. «I bianconeri sono sempre i più forti. Ma da qualche gara stanno faticando e i nerazzurri sono in crescita. La squadra di Simone Inzaghi sulla carta ha meno frecce all’arco ma i numeri sono dalla loro. Per fortuna dopo anni parliamo di un campionato più equilibrato e con un esito che non è scontato. Sono convinto ... calcioweb.eu

