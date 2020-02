CorSport: Mertens re della Coppa, contro l’Inter centravanti in stile Sarri (Di martedì 11 febbraio 2020) La semifinale di Coppa Italia di domani, tra Napoli e Inter, è fondamentale per gli azzurri. Vale un posto in Europa. E’ un obiettivo mai come oggi imprescindibile per la squadra di Gattuso. Sarà la volta di Dries Mertens, nel tridente. Titolare dopo mesi che non lo è più, scrive il Corriere dello Sport. L’ultima volta è stata il 10 dicembre, la notte dell’esonero di Ancelotti. Domani non solo avrà la possibilità di avvicinarsi al record di Hamsik, o, chissà, di batterlo. Ma sarà anche la partita contro i nerazzurri, che sono interessati a lui sul mercato. “Inter-Napoli, cioè Mertens che sfida chiunque, anche se stesso, in quest’ora e mezza da scenari ampi e scintillanti, con quel trono da re del gol che dista ormai soltanto due prodezze, con la possibilità di entrare nella Storia di un club dal quale potrebbe separarsi o anche no (però le chance sono ridotte), ... ilnapolista

