Boscoreale, vendevano droga in casa: arrestati tre pusher (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBoscoreale (Na) – Spacciavano droga in casa le tre persone arrestate dai Carabinieri della stazione di Boscoreale per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. arrestati un 52enne, un 48enne e un 27enne. I militari hanno notato movimenti sospetti nei dintorni della loro abitazione e quando hanno assistito alla compravendita di tre dosi di cocaina sono immediatamente intervenuti. Hanno bloccato i due acquirenti e perquisito l’appartamento dei tre arrestati rinvenendo 72 grammi di marijuana, 45 di cocaina e 27 di crack. Con la droga anche un bilancino di precisione e 120 euro in contante, ritenuto provento illecito. Tutti ai domiciliari, sono ora in attesa di giudizio. I due “clienti” sono stati segnalati alla Prefettura. L'articolo Boscoreale, vendevano droga in casa: arrestati tre pusher proviene da Anteprima24.it. anteprima24

