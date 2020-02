Anche Amazon si è tirata indietro dal Mobile World Congress di Barcellona per paura del coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo LG Electronics, Ericsson e Nvidia, Anche Amazon ha annunciato la decisione di non partecipare al Mobile World Congress di Barcellona, previsto dal 24 al 27 febbraio, per paura del Coronavirus, nonostante le rassicurazioni fatte negli ultimi giorni dall’associazione dell’industria delle telecomunicazioni GSMA, che gestiscel’evento. Anche Amazon si è tirata indietro dal Mobile World Congress di Barcellona per paura del coronavirus LEGGI Anche> Coronavirus, l’Oms sostiene che i contagi fuori dalla Cina sono (per ora) «solo la punta dell’iceberg» «A causa dello scoppio e delle continue preoccupazioni per il nuovo coronavirus, Amazon si ritirerà dall’esibizione e dalla partecipazione al Mobile World Congress 2020» si legge in una nota diffusa da Amazon. Una dichiarazione che è stata successiva alle rassicurazioni in termini di sicurezza espresse da GSMA, che ... giornalettismo

