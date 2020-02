Agguato contro il fratello di un pentito nel centro della piazza (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli (Na) – Hanno aspettato che si facesse vedere per strada quando in due, a bordo di un’auto, si sono affiancati, lo hanno chiamato per nome e hanno fatto fuoco più volte alle gambe, lasciandolo con dolori lancinanti nel centro del rione dove abita. Un Agguato che ha una matrice camorristica inquietante quello perpetrato ai danni di Roberto Del Sole, 33 anni, pregiudicato della zona di Monterusciello, in provincia di Napoli, non distante da Pozzuoli. L’uomo è infatti il fratello del collaboratore di giustizia Napoleone Del Sole il quale ha deciso di passare dalla parte dello Stato e raccontare tutto ciò che accade nella zona dei cosiddetti ‘600 alloggi’ dove ci sono decine di piazze per lo spaccio di droga. Il pentito con le sue dichiarazioni ha anche incastrato boss di alto calibro nella zona Flegrea. Ecco perché le forze di polizia chiamate sul ... anteprima24

