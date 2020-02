Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 16:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTIAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA ARDATINA ALLA DIRAMANZIONE Roma SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DA TIBURTINA A VIA APPIA SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO UNBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO DIREZIONE Roma ANCHE SU VIA APPIA CODE PER ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E TRA FONTANA DI PAPA E MONTE GIOVE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN ... romadailynews

