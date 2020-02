Traffico Roma del 10-02-2020 ore 16:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA . CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DIEGO ANGELI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BARBERINI IN PROSSIMITA’ DELLA SALITA SI SAN NICOLA DA TOLENTINO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE NEI PRESSI DI PIAZZA DEI RE DI Roma IN VIA PINEROLO IN PROSSIMITA’ DI VIA TUSCOLANA. SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA FILOMUSI GUELFI SIAMO IN ZONA DON BOSCO , ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE SAREDO. ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI IN VIA ARISTIDE LEONORI VERSO IL CENTRO CITTA’. CHIUSA PER LAVORI VIA TOMMASO SALVINI TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE MUSE. UNA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA IN SERATA NEL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 PER RICORDARE LE ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-02-2020 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Roma_H_24 : Leggo: non cala lo smog, rischio nuovo blocco del traffico anche per gli Euro 6 - -