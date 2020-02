Sci alpino, Mikaela Shiffrin posta un video per ricordare il papà: quando rientrerà in gara? Tutti i possibili scenari (Di lunedì 10 febbraio 2020) quando rientrerà Mikaela Shiffrin in gara? La statunitense è ancora scossa per la scomparsa dell’amato papà Jeff, la fuoriclasse americana è in Colorado e potrebbe non rientrare per il weekend di Coppa del Mondo a Kranjska Gora (gigante e slalom). I media americani, come è stato riportato oggi su Tuttosport, riferiscono che le possibilità di una sua presenza in Slovenia sono molto ridotte e che i successivi fine settimana di Crans Montana e La Thuile non erano presenti nel suo calendario schedulato a inizio stagione. Sarà davvero così? Se la sciatrice dovesse saltare così tante gare allora Federica Brignone, attualmente attardata di 145 punti dall’americana, potrebbe seriamente cullare sogni di Sfera di Cristallo generale ma staremo a vedere quali notizie arriveranno nei prossimi giorni. Nel frattempo Mikela Shiffrin ha postato sul suo profilo Instagram un toccante video per ... oasport

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - OA_Sport : Sci alpino, Mikaela Shiffrin posta un video per ricordare il papà: quando rientrerà in gara? Tutti i possibili scen… -