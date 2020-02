Sci alpino | i promossi e i rimandati della settimana | Aleksander Aamodt Kilde ci prova

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà ancora Grande Italia anche a Kranjska Gora? La Coppa del Mondo di sci alpino al femminile, infatti, si sposta sulle nevi slovene (anche se si sarebbe dovuto gareggiare a Maribor) per entrare nel vivo della rincorsa al titolo. Si annunciano giorni di capitale importanza per la Coppa del Mondo generale. Mikaela Shiffrin cerca di avvicinarsi alla quarta Sfera di Cristallo consecutiva, provando a distanziare una arrembante Federica Brignone. Il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Saalbach 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Austria a Saalbach. In questa settimana, però, non si corre nel weekend, ma di giovedì e venerdì per una due giorni dedicata tutta alla velocità. La località austriaca, infatti, è stata scelta come sede di recupero delle due gare cancellate originariamente previste per il 15 ed il 16 febbraio a Yanqing ed invece cancellate per l’emergenza Coronavirus. Di seguito il programma completo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2020 : Federica Brignone - bella a metà. Goggia cade ancora e si fa male - illusioni azzurre al maschile : Il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino ha visto Federica Brignone cogliere il nono podio della sua stagione, ma la due giorni di Garmisch si è chiusa per la valdostana con l’amaro in bocca. Dopo il secondo posto in discesa libera, Brignone non è riuscita a replicare nel super-G del giorno dopo, chiudendo “solamente” al quinto posto e perdendo il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Questa è ...

Sci alpino - grave infortunio per Viktoria Rebensburg : stagione finita : Secondo quanto riportato dal sito neveitalia.it, sarebbe occorso un grave infortunio alla tedesca Viktoria Rebensburg, caduta oggi nel corso del supergigante femminile di Garmisch Partenkirchen, in Germania, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. L’infortunio inizialmente non era parso essere serio, anzi la stessa teutonica aveva parlato di forte contusione, ma la diagnosi giunta qualche ora più tardi è stata molto più ...

Sci alpino - Sofia Goggia operata con successo : “Ho passato situazioni peggiori e ne sono sempre uscita” : Giornata nera per Sofia Goggia caduta durante il Super-G di Garmisch. La campionessa bergamasca si è procurata una frattura scomposta al radio del braccio sinistro, a causa del violento impatto contro le reti di protezione. Immediatamente trasportata presso l’ospedale di Partenkirchen dove è stata prima sottoposta a tutti gli esami del caso e poi operata con successo. Insieme a lei il dottor Giovanni Montani della Commissione Medica FISI ...

Sci alpino - Marta Bassino : “Non mi sono divertita perché la pista era veramente al limite” : E’ stata una giornata decisamente particolare quella di oggi per lo sci alpino al femminile. C’era grande attesa per il super-G di Garmisch che ha portato, però, solo un quinto posto ottenuto da Federica Brignone e una decima piazza quella ottenuta da Marta Bassino. Ha trionfato svizzera Suter che ha scavalcato anche la sciatrice valdostana in vetta alla classifica di specialità. Paura per Sofia Goccia che è uscita e ha sbattuto ...

Sci alpino - Italia falcidiata dagli infortuni! Paris - Moelgg - ora Sofia Goggia : azzurri decimati : Se, da un lato, la Nazionale azzurra di sci alpino (specialmente per quanto riguarda il comparto femminile) sta ottenendo risultati importanti in questa stagione della Coppa del Mondo 2019-2020, non si può dire che la Dea Bendata sia sempre dalla parte dei nostri atleti. Anche oggi a Garmisch, infatti, abbiamo dovuto assistere alla caduta di Sofia Goggia che, dopo gli acciacchi di Bansko, è andata pesantemente contro una porta, quindi sulla neve ...

Sci alpino - Coppa Europa 2020 : Federico Liberatore trionfa nello slalom di Berchtesgaden : Momento magico per Federico Liberatore. L’azzurro ha centrato ieri il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo (undicesimo) nello slalom di Chamonix; mentre oggi si è addirittura preso la vittoria nella gara di Coppa Europa a Berchtesgaden. Liberatore si è imposto con undici centesimi di vantaggio sul norvegese Lie Atle Mcgrath e sul podio ci sale anche il tedesco Julian Rauchfuss, che paga un ritardo di 88 centesimi ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA : gara e Coppa per Meillard. Azzurri giù dal podio : out ai quarti Maurberger - fuori agli ottavi Borsotti e De Aliprandini. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL Parallelo DI Chamonix IL TABELLONE DEL Parallelo DI Chamonix LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL Parallelo DI Chamonix 14.37: Grazie per averci seguito, appuntamento a giovedì per la prima di due gare di Saalbach, buona domenica 14.36: Il podio del gigante Parallelo di Chamonix: 1) Meillard (Sui), 2) Tumler (Aut), 3) Schmid (Ger) 14.35: Lo svizzero Meillard vince anche la Coppa del Mondo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2020 : Kristoffersen in testa - +47 su Kilde dopo il parallelo di Chamonix : La lotta per la conquista della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino è sempre più serrata, la Classifica generale è estremamente corta dopo il gigante parallelo di Chamonix. Il norvegese Henrik Kristoffersen si conferma al comando ma ora il fuoriclasse scandinavo ha 47 punti di vantaggio sul connazionale Aleksander Kilde mentre il francese Alexis Pinturault resta a 61 lunghezze di ritardo dal leader della graduatoria. Di seguito la Classifica ...

Sci alpino - festival svizzero nel parallelo di Chamonix. Meillard batte Tumler in finale - Maurberger ottavo : Ancora una volta la formula del gigante parallelo regala emozioni e sorprese a non finire. La tappa di Chamonix (Francia) vede il successo di Loic Meillard ma, soprattutto, potrebbe avere segnato una pagina importante in ottica Coppa del Mondo generale di sci alpino 2019-2020. Dopo gli “zero” di ieri nello slalom, infatti, Henrik Kristoffersen (decimo) e Alexis Pinturault (tredicesimo) gettano alle ortiche un’altra ghiotta ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Se non vado bene e arrivo quinta non è poi così male” : Federica Brignone ha conquistato un quinto posto nel superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra non è riuscita ad agguantare il podio dopo la seconda piazza nella discesa di ieri ma ha comunque portato a casa un risultato importante in ottica classifica generale dove ora si trova a 145 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin. C’è un po’ di rimmarico per avere perso il ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA : Maurberger ai quarti contro Tumler! Fuori agli ottavi Borsotti e De Aliprandini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Parallelo DI Chamonix LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL Parallelo DI Chamonix 14.01: Così i quarti di finale: Ford-Favrot Maurberger-Tumler Schmid-Kranjec Meillard-Kilde 13.59: Niente da fare per De Aliprandini che subisce un ritardo di 38 centesimi da Kilde che dunque sarà il meglio piazzato dei tre litiganti per la Coppa del Mondo 13.58: Lo svizzero Meillard approfitta ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2020 : Federica Brignone si porta a -145 punti da Shiffrin dopo il superG di Garmisch : La svizzera Corinne Suter fa suo il superGigante di Garmisch (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 e sale in vetta alla Classifica di specialità. Mezzo passo falso, invece, per la nostra Federica Brignone che chiude al quinto posto e recupera solamente 45 punti a Mikaela Shiffrin, portandosi a -145 dalla statunitesse. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, la graduatoria aggiornata della Coppa del Mondo ...