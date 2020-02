Paolo Liguori: “Gli arbitri stanno uccidendo il calcio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il direttore di TGCom Paolo Liguori è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli... L'articolo Paolo Liguori: “Gli arbitri stanno uccidendo il calcio” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

ma_liguori : RT @pianetagenoa: QUI PEGLI: riposo per Schöne e Paolo Ghiglione - - elvialorena50 : @Inquisitore_e @Parampampolo76 E allora? Ti ho già detto che lo so da due settimane, il primo a parlarne è stato Pa… - GiusPecoraro : RT @lupusetagnus: 'Come nel caso della tesi complottista rilanciata dal direttore del Tgcom24, Paolo Liguori, secondo la quale il Coronavir… -