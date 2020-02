Oscar 2020, il discorso di Joaquin Phoenix: «Facciamoci voce per i diritti». La dedica commossa al fratello (Di lunedì 10 febbraio 2020) Umile fino all’ultimo, Joaquin Phoenix vince dopo quattro nomination per la prima volta il premio più ambito dagli attori del mondo – l’Oscar per il miglior attore protagonista – e, appena salito sul palco, invita la platea a sedersi e a smettere di applaudire. «Sono pieno di gratitudine», esordisce, commosso. «Non sento di essere migliore rispetto agli altri attori nominati o a chiunque altro in questa stanza perché condividiamo lo stesso amore per il cinema, questa forma di espressione che mi ha regalato una vita straordinaria. Non so cosa sarei senza il cinema». Le telecamere inquadrano gli altri contendenti – Leonardo Di Caprio (C’era una volta a… Hollywood), Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Adam Driver (Storia di un matrimonio), Jonathan Pryce (I due Papi) – che osservano Phoenix in attesa che entri nel vivo del suo ... open.online

