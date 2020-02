Oroscopo Paolo Fox di domani, 11 febbraio. Le previsioni zodiacali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oroscopo domani di Paolo Fox, 11 febbraio: le previsioni dello zodiaco ARIETE: domani sarà meglio non agitare troppo le acque sentimentali in cui navigano ora. Potrebbero vivere dei piccoli distacchi assai spiacevoli. Tutto sommato la giornata promette bene. TORO: cammino sentimentale decisamente importante, domani 11 febbraio secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Sono motivati sul lavoro e non si escludono delle importanti chiamate. GEMELLI: giornata che nasce con la Luna dissonante e settimana che è iniziata con qualche dubbio in più. Iniziano i primi guadagni per chi ha aperto un’attività da poco. CANCRO: per alcuni giorni a partire da domani sarà meglio deporre l’ascia di guerra e instaurare un dialogo con il partner. Non devono affliggersi qualora non dovessero riuscire a concludere degli affari o degli accordi. Paolo Fox di domani, Oroscopo 11 febbraio: le ... lanostratv

