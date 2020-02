Migranti: Sciurba (Mediterranea), ‘revisione Memorandum per lavarsi la coscienza?’ (Di lunedì 10 febbraio 2020) Palermo, 10 feb. (Adnkronos) – “Apprendiamo che l’Italia ha inviato a Tripoli una proposta di revisione del Memorandum di intesa che di fatto ha dato soldi, mezzi e addestramento, in collaborazione con l’UE, per perpetrare un crimine contro l’umanità: catturare in mare migliaia di profughi e riportarli alle bombe e alle torture. Invece di stracciare con vergogna quell’accordo – dichiara Alessandra Sciurba, presidente dell’Associazione Mediterranea Saving Humans – , adesso si pensa che inserire due righe sulla tutela dei diritti umani basti a lavarsi la coscienza, mentre in Libia è scoppiata una guerra terribile e gli stessi cittadini di quel paese rischiano ogni giorno la vita”.“Quali sono i veri interessi, oltre la propaganda politica, che spingono a una simile ipocrisia? Quanto ancora pagheremo torturatori, ... calcioweb.eu

