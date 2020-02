Maty Fall Diba: la “bellezza italiana” che fa arrabbiare Forza Nuova (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il numero di Vogue Italia dedicato a Maty Fall Diba, 18enne, nata in Senegal e in Veneto da nove anni, cittadina italiana, fa arrabbiare Forza Nuova. Il Gazzettino racconta una curiosa polemica nata dalla provocazione della rivista: Volete che qualcuno non abboccasse? Maty Fall Diba, così si chiama la giovanissima modella, abita a Chiampo da nove anni e ne ha compiuti 18: un equilibrio quasi simbolico, metà della sua vita in Senegal, metà in Italia, e la cittadinanza italiana fresca fresca. Non per nulla, appena il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, ha visto la copertina di Vogue, è corso a congratularsi con l’illustre «bellezza chiampese»: «Orgoglioso di te Maty!». Ma pochi chilometri più in là si leva la voce di Daniele Beschin, consigliere comunale ad Arzignano, coordinatore di Forza Nuova per la provincia di Vicenza e capogruppo di maggioranza con la Lega. «Una gran bella ragazza ... nextquotidiano

TizianaFerrario : 'Non è bianca non è italiana.'Proprio sicuro di vivere nel 2020 consigliere leghista Daniele Beschin?La Lega si dis… - vogue_italia : La copertina di febbraio di Vogue Italia non è solo una bellissima foto. È anche un appello per aiutare Venezia. Le… - neXtquotidiano : Maty Fall Diba: la 'bellezza italiana' che fa arrabbiare Forza Nuova -