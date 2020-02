Martin Scorsese eroe degli Oscar 2020, dorme in platea e prende la standing ovation senza aver vinto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Alla cerimonia degli Oscar 2020 Scorsese è stato il grande sconfitto, dal momento che il suo The Irishman ha ricevuto zero statuette su 10 nomination. Il regista italoamericano si è però reso comunque protagonista della serata, grazie a una serie di spiritosi meme e al tributo del regista vincitore Bong Joon-Ho. fanpage

