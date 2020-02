Maltempo Piemonte: vento a 200 km/h sul Gran Paradiso (Di lunedì 10 febbraio 2020) Venti tempestosi sulle vette delle Alpi: sulla cima Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso tra Piemonte e Valle d’Aosta una raffica ha raggiunto, oggi pomeriggio, i 200 km/h. Sopra Sestriere l’anemometro di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato punte di 120 kmh, alla Rocca dell’Abisso, nel territorio di Entracque, raffiche a 103 kmh. Il foehn, che nella nottata dovrebbe spingersi fino alle pianure, ha portato le temperature massime oltre i 20 gradi in valle di Susa, mentre sulla collina torinese sono state di poco superiori a 16 gradi.L'articolo Maltempo Piemonte: vento a 200 km/h sul Gran Paradiso Meteo Web. meteoweb.eu

