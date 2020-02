La prima uscita dei panda gemelli Bao Do e Bao Mei (Di martedì 11 febbraio 2020) Bevono, si arrampicano, giocano uno vicino all'altro: ecco Bao Do e Bao Mei, i due piccoli panda gemelli, nati sei mesi fa allo Zoo Pairi Daiza, in Belgio, che muovono i loro primi passi all'aperto, sull'erba, sotto la supervisione di una addetta del giardino zoologico. I due esemplari di panda giganti, un maschio e una femmina, sono nati dalla mamma Hao Hao lo scorso agosto. ilfogliettone

Agenzia_Ansa : Prima uscita pubblica per#Xi Jinping, per lui #mascherina e controllo #febbre. Per il presidente cinese 'la situaz… - IlContiAndrea : #Emma dopo Bugo e Morgan (noni in ordine di uscita) e prima di Alberto Urso (decimo Big in ordine di uscita). Canta… - notone0fthem : Comunque due giorni fa ho finito la mia prima sessione e ancora non mi capacito di come io possa esserne uscita viva -