Jennifer Lopez senza freni su Instagram: l’abito degli Oscar non contiene… [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) 50 anni e dimostrarne 25! Jennifer Lopez ha incantato tutti allo show per il SuperBowl, poi ha deciso di far impazzire del tutto i fan con un outfit audace e meraviglioso per la notte degli Oscar. Una vera dea! Un abito incredibile Ha un fisico perfetto, Jennifer. Tutte le curve sono al proprio posto; non le manca nulla, considerando anche il viso bellissimo e affascinante che si ritrova. Latina, così come ha sottolineato esibendosi sul palco del SuperBowl insieme a Shakira: tutto in lei grida stile e sensualità. L’abito paiettato mette in mostra il suo fisico statuario e lascia intravedere uno stacco di coscia da fare invidia… che bello! L'articolo Jennifer Lopez senza freni su Instagram: l’abito degli Oscar non contiene… FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

