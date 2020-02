Francesco Stabile entra a far parte dell’Organismo di Valutazione della Regione Campania (Di lunedì 10 febbraio 2020) Francesco Stabile, avvocato casertano di 43 anni, entra a far parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania. Stabile ha alle spalle una consolidata carriera accademica e professionale ed è stato tra i primi, in Italia, ad iscriversi agli elenchi da cui vengono selezionati i membri degli OIV. L'articolo Francesco Stabile entra a far parte dell’Organismo di Valutazione della Regione Campania proviene da Ildenaro.it. ildenaro

