Dentro M5S esplode il caso Liguria. Stallo totale sulle alleanze (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo quasi due ore di riunione il senatore M5s Mattia Crucioli si alza e se ne va all’urlo di “qui si decide di non decidere. Questa melina ci fa male”. In ballo c’è l’alleanza con il Pd in Liguria, osteggiata da Davide Casaleggio e dai vertici pentastellati che invece puntano su Alice Salvatore, braccio destro del figlio del co-fondatore. Nella sala Tatarella di Montecitorio si sono incontrati il reggente M5s Vito Crimi, il responsabile per le campagne elettorali Danilo Toninelli e i parlamentari liguri grillini. Mai come questa volta le elezioni regionali sono cruciali per il mondo pentastellato. Gran parte di questo vorrebbe sostenere un candidato civico, insieme al Pd, passando attraverso un voto su Rousseau che dovrebbe dare il via libera a un accordo civico. Ma la decisione viene rinviata nonostante i dem abbiamo dato oggi come termine ... huffingtonpost

