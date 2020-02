Coronavirus, superato il numero di vittime della Sars (Di lunedì 10 febbraio 2020) I morti legati al Coronavirus sono oltre 900. Infranto il record delle vittime della Sars (774) tra il 2002 e il 2003. PECHINO – Il Coronavirus ha già fatto più morti della Sars. Secondo quanto riferito dalla National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute della Cina, nel Paese asiatico le vittime sono arrivate a 908, con oltre 40 mila casi di contagio. Coronavirus, più morti della Sars L’epidemia scoppiata a Wuhan lo scorso 9 gennaio non accenna a arrestarsi, segnalando oltre tremila nuovi casi di contagio. Come temuto, il nuovo tipo di virus ha già fatto più vittime della Sars, che provocò 774 decessi. Fonte foto: https://gisanddata.maps.arcgis.com/ La storia della Sars La Sars (acronimo di Severe acute respiratory syndrome) o sindrome respiratoria acuta grave (o “severa”), è una forma ... newsmondo

