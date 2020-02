Coronavirus, primo vaccino in fase di test sugli animali in Cina (Di lunedì 10 febbraio 2020) Coronavirus, primo vaccino in fase di test sugli animali in Cina Dalla Cina arriva la notizia dell’inizio di una sperimentazione, al momento sugli animali, di un vaccino contro il nuovo Coronavirus. A renderlo noto è il portale locale yicai.com, che ha citato varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Il vaccino, basato su molecole di RNA messaggero (mRNA), è stato sviluppato in collaborazione tra la Scuola di MediCina della Tongji University, la società Stermirna Therapeutics Co. Ltd., entrambe con sede a Shanghai, e il CDC cinese. Già nelle scorse settimane in Cina si era parlato di un possibile vaccino per il Coronavirus: l’avvio della sperimentazione (su oltre 100 cavie) sembra quindi una buona notizia in quel senso. Soprattutto se consideriamo che a oggi, lunedì 10 febbraio 2020, le vittime del virus nCoV-2019 sono già 910, ... tpi

