Coronavirus, allarme Oms: contagi all’estero potrebbero essere punta dell’iceberg. Moncler rinvia investimenti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono 908 i morti per Coronavirus in Cina (910, considerando i due decessi fuori dal Paese) e oltre 40mila i contagiati dall’inizio dell'epidemia. Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Gli stranieri contagiati sono saliti a 27. E sulla Diamond Princess, la nave da crociera alla fonda a Yokohama, si registrano 60 nuovi casi, portando il totale a 130. Per l’Oms i casi di Coronavirus da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina, potrebbero essere «la punta dell’iceberg». E per Londra il virus è «una minaccia seria e imminente per la salute pubblica». Tavolo interministeriale sul Coronavirus oggi a Palazzo Chigi, allo studio una task force. Pechino avverte Roma: «Non adotti misure eccessive» ilsole24ore

