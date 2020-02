Brasile, il figlio di Pelé rivela: “Mio padre è depresso, cammina male e non esce di casa” (Di lunedì 10 febbraio 2020) In un'intervista rilasciata a GloboEsporte, Edinho ha parlato delle condizioni di salute di Pelé: "Non può camminare normalmente e lo fa solo con l'aiuto di un deambulatore. Ha ancora molte difficoltà a camminare e per questo non vuole uscire e farsi vedere. Non lascia mai casa, praticamente vive quasi da recluso". fanpage

