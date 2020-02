Veronica Pivetti, la casa va a fuoco: “Viva per miracolo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Veronica Pivetti: la casa dell’attrice è andata a fuoco Appuntamento domenica 9 febbraio alle ore 21.20 con Amore Criminale, condotto da Veronica Pivetti su Rai Tre. Un ruolo diverso per lei, solitamente impegnata sul set, ma nella nuova realtà si è saputa subito calare. Durante la recente intervista concessa a Domenica In, l’attrice ha raccontato di aver trascorso 6 terribili anni nel combattere la depressione, poi sconfitta grazie all’aiuto di specialisti e la vicinanza delle persone care. Non è stato un periodo semplice ed addirittura ha rischiato seriamente la vita. Nel centrale quartiere Prati, in via Giulio Mazzoni, un incendio ha distrutto la casa di Veronica Pivetti. Contattata dal Corriere della Sera, si disse sotto choc. casa sua non esisteva più, le rimanevano solamente i vestiti addosso, una maglietta e un paio di pantaloni. Sfuggita alla morte Fortunatamente non è ... kontrokultura

KontroKulturaa : Veronica Pivetti, la casa va a fuoco: 'Viva per miracolo' - - GirEventi : Veronica Pivetti per la prima volta a #Taranto | - ubikmestre : Dopo Veronica Pivetti, un altro appuntamento da non perdere domani pomeriggio alle 18 sempre alla Ubik! Vi aspettia… -