Spal Sassuolo | Semplici | «Esonero? Mi dispiacerebbe | credo nella salvezza»- VIDEO

Leonardo Semplici ha commentato in zona mista la sconfitta della sua squadra contro il Sassuolo. Le parole del tecnico (-Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Leonardo Semplici ha commentato in zona mista la sconfitta della Spal contro il Sassuolo arrivata negli ultimi minuti grazie ad un bel gol di Boga. Le parole del tecnico Spallino. «Purtroppo, come spesso accade, commettiamo errori che ci condizionano il risultato finale. Per me la squadra in settimana aveva lavorato bene, e fino al rigore disputato una squadra buona, quella che serviva contro un avversario di valore, bravo a palleggiare. Li avevamo limitati, purtroppo abbiamo regalato un rigore goffo e da lì è cambiata l'inerzia: loro hanno preso fiducia, noi accusato. Ci siamo abbassati troppo, non ripartivamo e nonostante ciò abbiamo sfiorato il gol prendendo palo. Alla fine invece abbiamo addirittura perso»

