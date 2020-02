Sinistra italiana: “Tardiva e controproducente la riapertura del ponte sul fiume Asa” (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutopontecagnano Faiano (Sa) – “L’apertura a senso unico alternato del ponte sull’Asa rappresenta un intervento tardivo (nove mesi dopo la prima segnalazione) e addirittura controproducente in quanto determinerà disagi ancora più pesanti della stessa chiusura specialmente durante la stagione estiva”. A dichiararlo il circolo di Sinistra italiana a pontecagnano Faiano. La riapertura annunciata due giorni fa e affidata ad un ulteriore incontro già programmato per il prossimo 13 febbraio darebbe, per Sinistra italiana, la sponda alla provincia a procrastinare la soluzione definitiva. L’amministrazione di Palazzo Sant’Agostino sta lavorando ad un progetto esecutivo per la messa in sicurezza del ponte chiuso per carenze strutturali. Infine, l’attacco al sindaco Lanzara: “Un Sindaco capace e indipendente avrebbe dovuto pretendere prima una ... anteprima24

Gianmar26145917 : RT @Black300Joe: La parte economica della Costituzione Italiana è stata concepita nella Costituzione economica ed Keynesiana. Un tempo era… - Black300Joe : La parte economica della Costituzione Italiana è stata concepita nella Costituzione economica ed Keynesiana. Un te… -