Roma invia a Tripoli le modifiche del Memorandum Italia – Libia. L’ong Mediterranea: «Due righe, per lavarsi la coscienza» (Di domenica 9 febbraio 2020) «Ogni accordo può essere cambiato», aveva detto il consigliere media del premier libico Fayez al-Sarraj, in una nota trasmessa all’Ansa il 2 novembre scorso. Il giorno prima – tra polemiche infuocate – l’Italia aveva infatti espresso la volontà di modificare il documento, intenzione a cui la Libia ha risposto affermando che «quando il governo libico riceverà quello che suggerisce il governo Italiano, lo studierà e assumerà una posizione». Ecco, il momento è arrivato: è stata inviata oggi, domenica 9 febbraio, alle autorità libiche la proposta Italiana che rivede e aggiorna il Memorandum bilaterale firmato nel 2017 dal governo Gentiloni per la cooperazione in campo migratorio. Secondo una nota della Farnesina riportata dall’Ansa, il testo introdurrebbe «significative innovazioni per garantire più estese tutele ai migranti, ai richiedenti asilo e in particolare ... open.online

