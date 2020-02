Prescrizione e processo penale, la settimana decisiva. Zingaretti: “C’è buon punto d’arrivo, ora avanti con l’agenda di governo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Si apre la settimana decisiva per la riforma della Prescrizione e il processo penale. Dopo l’intesa raggiunta sul lodo Conte bis, nonostante le resistenze di Italia viva, il governo si prepara alla prova dell’Aula per vedere se l’accordo resisterà. Il primo scoglio è nel decreto Milleproroghe e sarà affrontato martedì 11 febbraio quando sarà presentato l’emendamento con il lodo Conte bis: ovvero lo stop alla Prescrizione solo in caso di condanna in primo grado. I renziani voteranno contro in commissione, salvo sorprese, ma questo non impedirà l’arrivo in Aula del testo. Subito dopo, è l’intenzione, ci sarà un consiglio dei ministri con la riforma del processo penale. Il Milleproroghe inizia il suo percorso alla Camera mercoledì e subito dopo andrà al Senato: l’ipotesi è che il governo metta la fiducia e in quel caso difficilmente Iv voterà ... ilfattoquotidiano

marattin : Serve un riforma del processo penale, per accorciare i tempi dei processi? Ma no, è troppo complicata... intanto ag… - davidefaraone : Una domanda a #Conte e a #Bonafede: se la riforma del processo che si voterà in cdm lunedì è efficace, se veramente… - RaiNews : Il Lodo Conte bis 'è una mediazione a ribasso. La #prescrizione doveva costringere i politici a velocizzare il proc… -