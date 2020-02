Oscar 2020, diretta web stanotte 9 febbraio: vincitori, red carpet e cerimonia (Di domenica 9 febbraio 2020) Mancano ormai poche ore all’inizio di questi Oscar 2020. La 92ª edizione avrà luogo al Dolby Theatre di Los Angeles e verrà trasmessa in Italia nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, in cui verranno svelati i nomi di tutti i vincitori. Ma come seguire il red carpet dall’Italia in diretta? Sarà Sky a trasmettere la premiazione sul canale Sky Cinema Oscar, e per chi non dovesse averlo potrà seguire comunque la cerimonia in chiaro su TV8. Se volete seguire tutte le novità sui social, invece, sono disponibili anche gli account ufficiali dell’Academy. La diretta tv avrà inizio a partire dalle 22.45 di questa sera su Sky Cinema Oscar, mentre su TV8 l’appuntamento è a partire dalle 23:50. La cerimonia di premiazione invece non inizierà prima delle 2:00 di notte. Sui social sarà possibile seguire i canali attivi dell’Academy tra Twitter, Instagram e ... velvetgossip

team_world : La notte più importante del mondo del Cinema è arrivata! Scopri dove seguire la diretta degli #Oscar2020 in TV e in… - WeCinema : #Oscars2020 : countdown avviato per la premiazione. I favoriti? #JoaquinPhoenix, #RenéeZellweger e con #BradPitt e… - Corriere : Questa è la notte degli Oscar: come seguirla in televisione e streaming -