Napoli, contro il Lecce Gattuso mischia le carte: le probabili formazioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAl San Paolo il Napoli contro il Lecce va alla ricerca della terza vittoria di fila in campionato. Dopo mesi di infermeria piena, contro i pugliesi Gattuso ha problemi di abbondanza dopo i recuperi in settimana di Koulibaly e Allan. Il senegalese è tornato arruolabile e dovrebbe partire dal 1′ al fianco di Maksimovic che è in vantaggio su Manolas. Di Lorenzo tornerà nel suo ruolo naturale mentre sulla fascia opposta spazio a Mario Rui. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Elmas, mentre torna dal primo minuto Diego Demme in regia. Assieme a lui ci saranno Allan e Zielinski. In attacco si cambia e Politano che dovrebbe avere una chance dal primo minuto nel tridente con Milik e Insigne. I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, ... anteprima24

